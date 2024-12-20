Владимир Путин наградил Игоря Верника орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о награждении народного артиста РФ Игоря Верника орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Это решение связано с его значительным вкладом в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетней плодотворной деятельностью в Московском художественном академическом театре имени А. П. Чехова.





Кроме того, ордена Дружбы удостоился народный артист РФ Дмитрий Харатьян. Награда также была вручена ему за вклад в отечественное искусство и продолжительную творческую деятельность.





Помимо этого, звание заслуженного артиста РФ получил Сергей Барышев, известный широкой аудитории по роли майора Винокурова в телесериале «Тайны следствия». Президент также отметил его вклад в развитие культуры и искусства.









Фото: Kremlin.ru