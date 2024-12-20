Более 70 шедевров Третьяковской галереи можно увидеть на выставке «В круге цвета. Красный»

20.12.2024

Более 70 шедевров Третьяковской галереи можно увидеть на выставке «В круге цвета. Красный»
Самарский филиал Третьяковской галереи представил выставку «В круге цвета. Красный», которая демонстрирует более 70 произведений искусства. Экспозиция исследует связь работ выдающихся русских авангардистов XX века с древнерусским искусством, сообщили в Минкультуры России.

Организаторы выставки акцентируют внимание на значении красного цвета, который занимал важное место как в культуре XX века, так и в традициях древнерусского искусства. Они подчеркивают, что красный цвет, использовавшийся художниками разных эпох, связывает эти два периода.

Выставка проводит параллели между авангардом и Древней Русью, отмечая использование сакрального и драматического красного. Этот цвет, по словам кураторов, перетекал из иконописи в современное искусство, создавая уникальную связь между эпохами.

Посетители смогут увидеть работы таких мастеров, как Василий Кандинский, Казимир Малевич, Аристарх Лентулов, Наталия Гончарова, Роберт Фальк и Кузьма Петров-Водкин. Эти художники черпали вдохновение из древнерусского искусства XV–XVIII веков.

Выставка «В круге цвета. Красный» будет открыта для посетителей до 30 марта 2025 года.


Фото: Минкультуры России / Telegram-канал