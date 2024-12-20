В Суздале откроется рождественская выставка «Мы вышли из дома за чудесами»

Творческое сообщество МИРА анонсировало открытие рождественской выставки «Мы вышли из дома за чудесами» в Суздале. Художники Наташа Маркина и Саша Шарапов подготовили уникальный проект, который будет интересен как взрослым, так и детям.





Выставка посвящена чуду Рождества, которое связывает всех живых существ на Земле. Каждый экспонат, по мнению авторов, рассказывает свою рождественскую историю. Посетители смогут отправиться в путешествие с волхвами, послушать овечью колыбельную и заглянуть в ясли, чтобы узнать о месте, где живет тайна. Яркая звезда на темном небе зовет всех выйти за чудесами.





Наташа Маркина, художник и аниматор, является основателем и куратором проекта «Цех книги». Она создает миниатюрные театры и механические объекты, экспериментируя с анимацией, проекциями и светом. Наташа также использует минеральные краски, добытые в горах, и работает с природными материалами.





Саша Шарапов, режиссер и аниматор, увлекается экспериментальным кино и созданием аналоговых световых объектов. В настоящее время он трудится в лаборатории светоживописи, основанной учениками Сергея Зорина — известного художника и изобретателя.





По словам Наташи Маркиной и Саши Шарапова, Рождество всегда связано со светом — светом звезды и мудрости. Они отметили, что само рождение представляет собой явление света. На иконах младенец всегда сияет белизной на фоне темноты пещеры. Авторы объединили свои эксперименты со светом, создав объекты для выставки из самого света. Они подчеркнули важность Рождества как события, объединяющего всех существ на Земле, и задумали экспонаты так, чтобы каждый посетитель почувствовал свою причастность к этой тайне.









Фото: Предоставлено пресс-службой ЦСИ Мира