Умер дублер Боярского Александр Пестов

Санкт-Петербургская организация Союза кинематографистов России сообщила ТАСС о смерти Александра Пестова, российского актера и каскадера, которому исполнилось 78 лет. Он скончался 18 декабря.





Александр Александрович родился 4 августа 1946 года и начал свою карьеру в кино в 1970-х годах. Сначала он работал каскадером, а затем стал постановщиком трюков. За свою долгую карьеру Пестов участвовал в создании более 160 фильмов и телесериалов. На протяжении многих лет он исполнял роль дублера известного актера Михаила Боярского.





Пестов запомнился зрителям как постановщик трюков в таких фильмах, как «Выйти замуж за капитана» (1985), «…22 июня, ровно в 4 часа…» (1992) и «Замок» (1993). В качестве каскадера он также принимал участие в съемках кинокартин «Скорость» (1983), «Фонтан» (1988), «Особенности национальной охоты» и многих других.









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