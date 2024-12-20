Оперный режиссер из Италии получил гражданство РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако, который является сыном знаменитого оперного тенора Марио дель Монако. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации.





Джанкарло дель Монако родился в 1943 году в Венеции. В 1991 году режиссер дебютировал на сцене Метрополитен-оперы с постановкой оперы «Девушка с Запада» композитора Джакомо Пуччини. За свою карьеру он поставил более ста спектаклей в ведущих театрах мира.





Кроме того, дель Монако выступил в роли режиссера и сценографа оперы «Риголетто» Джузеппе Верди, премьера которой прошла в Большом театре в ноябре 2024 года.









Фото: Pixabay.com