В Царском Селе после длительной реставрации открылись личные комнаты Екатерины II, утраченные в годы Великой Отечественной войны.



Об этом сообщила в Telegram министр культуры России Ольга Любимова.



«Впервые за 80 лет для посетителей откроются апартаменты императрицы в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. В течение пяти лет отечественные мастера возрождали интерьеры. Свыше 200 человек выполняли два десятка видов работ, в их числе — лепка, золочение, резьба по дереву, живопись и литье. Параллельно приходилось возрождать утраченные технологии», — говорится в сообщении министра.



Глава ведомства отметила, что в течение всего процесса реставрации проходила огромная научно-исследовательская работа. Специалисты изучали архивные документы, исследовали сохранившиеся подлинные фрагменты декора.



«Это событие особенно значимо в преддверии празднования 80-летней годовщины Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками», — сказала Ольга Любимова.



Глава Минкультуры добавила, что полное восстановление Екатерининского дворца произойдет в 2026 году после монтажа настенных лаковых панно в Китайском зале. Воссоздание элементов происходит в Китае в рамках соглашения с Пекинской художественной компанией.





Фото: t.me/olga_b_lyubimova