В «Иностранке» открылась выставка «От черного к белому»

В Библиотеке иностранной литературы состоялась презентация коллекции «Франс Мазерель» и открытие выставки «От чёрного к белому», передает пресс-служба Минкультуры России.



Татьяна и Игорь Борисенко, владельцы коллекции, передали её в дар библиотеке в декабре 2019 года. С тех пор коллекция продолжает пополняться. В ней насчитывается 458 уникальных экземпляров на 12 языках, изданных в 16 странах с 1913 по 2022 годы. Коллекция включает более 4 тысяч оригинальных гравюр.



Основу коллекции составляют первые издания графических циклов художника и его иллюстрированных работ. Среди них есть редкие и библиофильские экземпляры, представляющие особый интерес.



В ходе мероприятия обсуждалось творчество Франса Мазереля. Алексей Юдин, советник генерального директора Библиотеки, и приглашённые эксперты отметили влияние работ Мазереля на творчество русских художников.



В завершение вечера состоялась концертная программа с участием студентов Московского государственного института культуры. Они исполнили произведения Бортянского, Шуберта, Римского-Корсакова и Донаурова.





Фото: пресс-служба Минкультуры России