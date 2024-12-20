Юрий Башмет и «Солисты Москвы» исполнят все Бранденбургские концерты Баха на фестивале «Площадь Искусств»

Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы» исполнят все Бранденбургские концерты Иоганна Себастьяна Баха на фестивале «Площадь Искусств».



Уникальный концерт пройдет 22 декабря в Большом зале Петербургской филармонии.



Юрий Башмет и «Солисты Москвы» уже неоднократно участвовали в фестивале «Площадь Искусств», представляя проекты, сочетающие музыку и слово. В прошлом году в их программе участвовал Константин Хабенский, а годом ранее — Евгений Миронов с проектом «Ван Гог. Письма к брату». В этом году ансамбль сосредоточится на инструментальном исполнении, рассказали организаторы.



Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», основанный Юрием Темиркановым в 1999 году, проходит с 14 по 24 декабря и посвящен 25-летию со дня создания. Фестиваль открылся 14 декабря с мировой премьеры Симфонии Валерия Воронова, посвященной Заслуженному коллективу России. Также в этот вечер прозвучали фантазия «Франческа да Римини» Петра Чайковского и Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова с Денисом Мацуевым за роялем.



В программе фестиваля участвуют крупнейшие российские исполнители и звезды мировой классической музыки. На сцене Большого зала филармонии выступят коллективы, такие как Заслуженный коллектив России, Академический симфонический оркестр филармонии, Национальный филармонический оркестр России, Симфонический оркестр Мариинского театра, Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Ф. Светланова и Камерный ансамбль «Солисты Москвы».





Фото: Стас Левшин/пресс-служба Петербургской филармонии