В рамках проекта «Креативный маркет» в Москве откроется пять рождественских ярмарок

В Москве 25 декабря откроется пять рождественских ярмарок в рамках проекта «Креативный маркет», передает пресс-служба департамента культуры Москвы.



Гости смогут приобрести текстиль для дома, посуду, косметику, одежду и другие изделия от российских производителей. Также на ярмарках будут доступны услуги стилистов и мастер-классы по сервировке стола.



По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, на участие в проекте поступило более 250 заявок. Ярмарки пройдут в разных районах города и предложат продукцию десятков отечественных брендов.



Первые три ярмарки будут работать в парках «Кузьминки», «Ходынское поле» и «Красная Пресня». Четвертая ярмарка пройдет в городском пространстве «АКИ.лаб». Пятая рождественская ярмарка состоится в Центральном выставочном зале «Манеж».



Проект «Креативный маркет» был запущен в ноябре этого года для поддержки предпринимателей из творческой сферы. В первой ярмарке участвовали 12 столичных издательств, представивших более тысячи книг.





Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы