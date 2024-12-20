В кинопарке «Москино» пройдет премьера мультимедийного представления «Соборная площадь»

В кинопарке «Москино» состоится премьера мультимедийного представления «Соборная площадь», созданного на основе исторических событий Смутного времени.



Постановка, созданная режиссером Эдуардом Бояковым, включает в себя элементы светотехники, видеопроекций и актерскую игру известных артистов, передает пресс-служба департамента культуры Москвы.



Зрители смогут окунуться в атмосферу одного из самых сложных периодов российской истории. В центре сюжета — победа русского войска под предводительством купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского над польскими интервентами.



Главная героиня — современная девочка Мотя — приглашает зрителей в путешествие по историческим городам Смутного времени. С помощью трех помощников из зала она перенесет зрителей в Казань 1579 года, Москву 1611 года и Нижний Новгород 1611 года. В каждом из этих мест зрителей ждут увлекательные истории и яркие образы.



Представление дополнено современными технологиями, световыми эффектами и видеомэппингом.



В постановке примут участие известные актеры, такие как Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева, Леонид Якубович, Елена Захарова, Валерий Николаев, Эвклид Кюрдзидис, Михаил Кабанов и Глеб Пускепалис.



Показы представления будут проходить каждые выходные и праздничные дни до 23 февраля включительно.





Фото: Е.Самарина/пресс-служба департамента культуры Москвы