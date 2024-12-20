Объявлен прием заявок на Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов объявляет прием заявок на участие в номинации «Классический танец», передает пресс-служба Минкультуры России.



Заявки принимаются онлайн на официальном сайте конкурса до 24 февраля 2025 года включительно.



Конкурс пройдет с 19 по 26 апреля 2025 года в Йошкар-Оле на сцене Марийского государственного театра оперы и балета имени Э. Сапаева. Мероприятие будет посвящено 145-летию со дня рождения выдающегося балетного артиста, хореографа и педагога Михаила Фокина.



Конкурс проводится ежегодно с 2013 года с четырехлетней цикличностью по номинациям: «Характерный и народно-сценический танец», «Современный танец», «Хореографы» и «Классический танец».



Художественным руководителем конкурса является народный артист СССР, балетмейстер Государственного академического Большого театра России, профессор Юрий Григорович.



Конкурсные выступления пройдут в двух категориях: «Соло» и «Дуэт», а также в двух возрастных группах: младшей (с 14 до 17 лет) и старшей (с 18 до 27 лет). Участниками могут быть исполнители с хореографическим образованием, студенты хореографических учебных заведений, балетных студий и школ искусств, а также артисты танцевальных коллективов, театральных трупп, частных компаний и антреприз.



Конкурс учрежден распоряжением Правительства Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации. Организатором и оператором конкурса является ФГБУК «Росконцерт».