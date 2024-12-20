«Новый год в джазовых тонах» пройдет в Олимпийской деревне

20.12.2024
В концертном зале Филармония-2, расположенном в Олимпийской деревне, 26 декабря 2024 года состоится праздничное мероприятие «Новый год в джазовых тонах».
Событие посвящено десятилетию открытия комплекса, передает пресс-служба Министерства культуры России.
Организаторы отметили, что Филармония-2 представляет собой современное арт-пространство с уникальным дизайном и акустическими решениями. Главный зал комплекса назван в честь великого русского композитора Сергея Рахманинова. За время своего существования здесь выступили многие известные российские и зарубежные артисты, а также прошли множество премьер и дебютов.
На сцене зала имени Рахманинова выступят Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под управлением Ивана Никифорчина, а также пианист Денис Мацуев и его постоянные творческие партнёры: контрабасист Андрей Иванов, барабанщик Александр Зингер, виолончелист Борислав Струлев и домристка Екатерина Мочалова.
В программе прозвучат джазовые аранжировки и импровизации, а также оригинальные произведения участников концерта.
Фото: пресс-служба Минкультуры России