Театр кукол Образцова пригласил желающих отправить письма полярникам

Театр кукол Образцова, Арктический и антарктический научно-исследовательский институт и Музей Арктики и Антарктики приглашают всех желающих отправить новогодние поздравления полярникам, работающим на Северном и Южном полюсах Земли, передает пресс-служба Министерства культуры России.



В Москве установлен специальный почтовый ящик для новогодних писем по адресу: улица Садовая-Самотечная, 3. Ящик «Полярной почты» находится на территории Образцовского парка.



Письма и открытки для участников высокоширотных экспедиций можно отправлять до 8 января 2025 года в рамках акции «Новогодняя экспедиция». Праздничные послания будут доставлены полярной авиапочтой в конце января 2025 года.









Фото: пресс-служба Минкультуры России