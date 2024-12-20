Музей Мирового океана представит в 2025 году 45 выставок

Музей Мирового океана представит в новом году 45 выставочных проектов.



Об этом в Министерстве культуры рассказал генеральный директор учреждения Денис Миронюк, передает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что на 2025 год музей запланировал целый ряд выставок и мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В числе выставок — проект «Балтика. Морской десант», посвященный героическим подвигам моряков-балтийцев, «Первый из спасенных» об участии ледокола «Красин» в событиях военного времени, «Спасители коллекций» об истории спасения наследия страны в годы войны.



Одним из крупных проектов станет выставка к 100-летию со дня рождения народного художника России Михаила Пясковского «У рыбака своя звезда».



Другими проектами станут «Рожденные морем» с коллекцией минералов из фондов музея, «Флоту быть!» ко Дню защитника Отечества, выставки о географических открытиях российских исследователей.



В предстоящем году выставки музея пройдут как на собственных площадках, так и в регионах.





Фото: пресс-служба Минкультуры России