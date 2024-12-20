Музей-заповедник истории Дальнего Востока им. Арсеньева представил ключевые выставки 2025 года

20.12.2024
Музей-заповедник истории Дальнего Востока им. Арсеньева представил выставочный план на 2025 год.
Презентация прошла в министерстве культуры, передает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что для музея им. Арсеньева 2025 год пройдет под знаком двух юбилейных дат — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 135-летия открытия музея.
Как сообщил директор музея Виктор Шалай, Дню Победы будет посвящена одна из ключевых выставок. Проект «117 дней после войны» расскажет о событиях после 9 мая 1945 года — Манчжурской операции Советской армии.
В рамках юбилея институции пройдет выставка, посвященная коренному народу Дальнего Востока — айнам. Экспозиция познакомит зрителей с предметами из Сахалинского краеведческого музея — коллекцией артефактов, отражающих культуру этого уникального этноса.
В новом году музей также продолжит реализацию проекта «Коллекционируй Россию», который знакомит жителей и гостей Приморья с собраниями музеев из разных российских регионов.
Другим ключевым проектом станет выставка к проведению Восточного экономического форума. Экспозиция будет посвящена Российско-Американской компании — первой в стране полноценной акционерной корпорации.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России