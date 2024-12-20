Музей-заповедник истории Дальнего Востока им. Арсеньева представил ключевые выставки 2025 года

Музей-заповедник истории Дальнего Востока им. Арсеньева представил выставочный план на 2025 год.



Презентация прошла в министерстве культуры, передает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что для музея им. Арсеньева 2025 год пройдет под знаком двух юбилейных дат — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 135-летия открытия музея.



Как сообщил директор музея Виктор Шалай, Дню Победы будет посвящена одна из ключевых выставок. Проект «117 дней после войны» расскажет о событиях после 9 мая 1945 года — Манчжурской операции Советской армии.



В рамках юбилея институции пройдет выставка, посвященная коренному народу Дальнего Востока — айнам. Экспозиция познакомит зрителей с предметами из Сахалинского краеведческого музея — коллекцией артефактов, отражающих культуру этого уникального этноса.



В новом году музей также продолжит реализацию проекта «Коллекционируй Россию», который знакомит жителей и гостей Приморья с собраниями музеев из разных российских регионов.



Другим ключевым проектом станет выставка к проведению Восточного экономического форума. Экспозиция будет посвящена Российско-Американской компании — первой в стране полноценной акционерной корпорации.





Фото: пресс-служба Министерства культуры России