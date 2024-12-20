Во Франции прошел Фестиваль российского кино.



Показы российских картин проходили в Париже, Ментоне и Фрежюсе, передает Роскино, организатор смотра.



В программу вошли картины «Поехавшая», «Повелитель ветра», «Чук и Гек. Большое приключение», «По щучьему велению», «Вызов», «Там, где танцуют стерхи».



Открылся фестиваль в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли в Париже при участии посла России во Франции и Монако Алексея Мешкова, гендиректора Роскино Эльзы Антоновой, директора центра Анны Котловой, представителей делегации кинематографистов из России.



«Французы посмотрели фильм на одном дыхании; хотелось бы в будущем сделать показы нескольких якутских фильмов, ведь для французов наш регион — белое пятно, и есть большой потенциал для привлечения большого количества зрителей», — рассказал продюсер Семен Аманатов о показе картины «Там, где танцуют стерхи».



Организаторы добавили, что в Российском духовно-культурном православном центре в Париже с 10 по 31 декабря работает выставка уникальных киноафиш из архивов Роскино. В экспозицию вошли 19 уникальных киноафиш.



Отмечается, что Фестиваль российского кино во Франции планируется провести также в 2025 году.









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