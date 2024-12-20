Шедевры сценографии русских художников представили на выставке в Зарайске

Бахрушинский музей представил в Театральном музее Зарайска выставку «Русская сказка на театральной сцене».



Проект представляет шедевры сценографии русских художников, отражающей национальные традиции и самобытность. На выставке представлены уникальные экспонаты, включая детали костюмов, реквизит и эскизы для оперы «Золотой петушок» Николая Римского-Корсакова, выполненные Константином Коровиным.



Организаторы отметили, что Бахрушинский музей обладает богатой коллекцией материалов, созданных русскими театральными художниками по мотивам народных сказок. Большая часть экспонатов относится к периоду рубежа XIX–XX веков, когда в России возрос интерес к возрождению национальных традиций.



«Сказка стала важной частью духовной культуры народа, а сказочные принципы осмысления и изображения мира и человека нашли отражение в разных видах искусства. Не случайно знаменитые русские писатели, композиторы и театральные художники обращались к ценностям русского фольклора и традиционного народного искусства», — рассказала координатор проекта, ведущий специалист отдела выставочных и художественных проектов БТМ Татьяна Войтеховская.



На выставке представлено более 70 экспонатов, включая работы Ивана Билибина, Натальи Гончаровой, Александра Головина и других известных художников.



Особое внимание уделено сценографии для опер «Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила» и балета «Жар-птица». Также представлены эскизы Константина Коровина для оперы «Золотой петушок», созданные в Париже в 1936 году.



Выставка продлится до 1 марта 2025 года.









Фото: пресс-служба Бахрушинского музея