В Гаване установили бронзовый бюст Пушкина

В Гаване установлен бронзовый бюст поэта Александра Пушкина. Это единственный памятник поэту на Кубе.



Памятник установлен в Доме поэзии в Старой Гаване. Монумент подарен Кубе российским путешественником Юрием Волковым. Организатором акции выступило представительство Россотрудничества на острове.



На церемонии открытия посол России в Гаване Виктор Коронелли подчеркнул важность события. Он отметил, что в то время, как в других странах, прежде всего на Украине и странах Балтии, разрушают памятники, связанные с историей России, на Кубе открывается бюст Пушкину. Коронелли выразил благодарность всем, кто участвовал в проекте.



В мероприятии приняли участие Юрий Волков, писатель Сергей Шаргунов и представители международной программы «Послы русского языка». С кубинской стороны выступили руководитель Бюро историка города Гавана Перла Росалес и герой Республики Куба Антонио Геррера.