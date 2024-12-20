Названа дата выхода комедии «Симон»

Кинокомпания братьев Андреасян объявила дату премьеры комедийной ленты «Симон», основанной на романе Наринэ Абгарян.



Зрители смогут увидеть эту экранизацию на платформе Premier с 2 января 2025 года.



Сюжет фильма разворачивается в армянском городе Берд. Главный герой, уважаемый строитель Симон, умирает, оставив после себя жену, множество детей и внуков. Однако на его похороны приходят не только близкие родственники и друзья, но и бывшие возлюбленные.





Роль Симона в разные периоды его жизни исполнили два актера: Грант Тохатян и Микаэл Арамян. Также в фильме снялись Сатеник Ахназарян, Ольга Кабо, Алена Хмельницкая, Ирина Безрукова, Алика Смехова, Татьяна Храмова, Мария Ахметзянова, Мано Мариам, Софья Донианц и Анна Егоян.









Фото: фрагмент постера к фильму "Симон"