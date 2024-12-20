Названа дата выхода комедии «Симон»

20.12.2024

Названа дата выхода комедии «Симон»
Кинокомпания братьев Андреасян объявила дату премьеры комедийной ленты «Симон», основанной на романе Наринэ Абгарян.

Зрители смогут увидеть эту экранизацию на платформе Premier с 2 января 2025 года.

Сюжет фильма разворачивается в армянском городе Берд. Главный герой, уважаемый строитель Симон, умирает, оставив после себя жену, множество детей и внуков. Однако на его похороны приходят не только близкие родственники и друзья, но и бывшие возлюбленные.

Роль Симона в разные периоды его жизни исполнили два актера: Грант Тохатян и Микаэл Арамян. Также в фильме снялись Сатеник Ахназарян, Ольга Кабо, Алена Хмельницкая, Ирина Безрукова, Алика Смехова, Татьяна Храмова, Мария Ахметзянова, Мано Мариам, Софья Донианц и Анна Егоян.


Фото: фрагмент постера к фильму "Симон"