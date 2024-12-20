Более 40 объектов культуры отремонтированы в Запорожской области в 2024 году

В Запорожской области в 2024 году проведены работы по оснащению и ремонту более 40 объектов культуры, включая музеи, библиотеки и дома культуры.



Работы выполнены в рамках национального проекта «Культура», программы социально-экономического развития региона и благодаря поддержке шефствующих регионов. Об этом сообщили в министерстве культуры Запорожской области.



В период украинской власти финансирование сферы культуры осуществлялось по остаточному принципу, что привело к ухудшению материально-технической базы, неудовлетворительному состоянию объектов культуры и нехватке специалистов, отметили в ведомстве. Однако с 2022 года в регионе началась масштабная работа по модернизации инфраструктуры отрасли.



В рамках национального проекта «Культура» и программы социально-экономического развития Запорожской области до конца года пять сельских домов культуры будут оснащены современным музыкальным и световым оборудованием. Также были проведены работы по техническому оснащению трех музеев, что составляет 20% от общего количества музеев в регионе. Кроме того, оснащены шесть школ искусств.



В течение года открыто четыре виртуальных концертных зала. В Токмаке, Приазовском и Бердянске открыты муниципальные модельные библиотеки. В них ведется работа по комплектованию книжного фонда. За последние два года закуплено более 170 тысяч экземпляров классической и русской литературы. В ближайшее время планируется открытие трех домов культуры и одного музея.



Значительный вклад в модернизацию отрасли вносят шефствующие регионы. В 2024 году были проведены капитальные ремонты шести культурно-досуговых учреждений и одной библиотеки. Продолжается ремонт четырех зданий Детской школы искусств в Энергодаре и восьми культурно-досуговых учреждений.



В 2024 году впервые был проведен региональный конкурс, по итогам которого были определены пять лучших сельских учреждений культуры и пять лучших работников культуры. Победители получили денежное поощрение.









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