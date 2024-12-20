Дом-музей Станиславского представит выставку «Импрессионисты русской сцены»

В Доме-музее К.С. Станиславского откроется выставка «Импрессионисты русской сцены», на которой будут представлены работы Василия Поленова, Александра Головина и Константина Коровина.



Проект реализован благодаря сотрудничеству Музея МХАТ и Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова.



На выставке можно будет увидеть архитектурные проекты, наброски декораций, интерьерные работы и пейзажи Поленова, а также две живописные работы из собрания музея-заповедника, эскизы декораций и костюмов Головина из фонда Музея МХАТ и ранее не выставлявшиеся живописные и графические работы Коровина.



Поленов и Головин, учитель и ученик, сыграли важную роль в развитии театрально-декорационного искусства России в конце XIX — начале XX века, рассказали организаторы. Головин оформил спектакли «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «Отелло» для Московского художественного театра.



Выставка будет открыта до 2 февраля 2025 года.