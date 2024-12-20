Ольга Любимова рассказала о строительстве нового филиала Третьяковки во Владивостоке

20.12.2024

Ольга Любимова рассказала о строительстве нового филиала Третьяковки во Владивостоке
Во Владивостоке ведется строительство нового филиала Государственной Третьяковской галереи.

Как сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании Попечительского совета галереи под председательством министра обороны Андрея Белоусова, открытие планируется в следующем году.

«Масштабное открытие запланировано на будущий год. Строится объект во Владивостоке. Кадры для будущего филиала уже готовятся в дальневосточных вузах», — цитирует пресс-служба Минкультуры слова министра.

Также продолжается подготовка к открытию филиала в Калининграде, которое намечено на 2025 год.

На заседании гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева представила итоги работы музея в 2024 году и планы на 2025 год.

В прошлом году открылся новый корпус галереи на Кадашевской набережной. Здесь прошли важные культурные мероприятия, такие как международный форум «Интермузей» и вручение Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева. 30 октября открылась выставка «Передвижники», на которой были представлены работы ведущих мастеров XIX века, включая Перова, Репина, Сурикова и других. За полтора месяца выставку посетили более 130 тысяч человек.

Весной открылся филиал галереи в Самаре, который уже к декабрю превзошел ожидания по посещаемости, достигнув более 100 тысяч человек. В филиале открылась вторая выставка, активно ведется работа с туристической отраслью, что должно увеличить поток посетителей. Кроме того, здесь будет представлена коллекция Ивана Морозова.


Фото: пресс-служба Минкультуры России