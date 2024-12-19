Вышли первые кадры «Супермена» Джеймса Ганна

В сети появился ролик от DC, который анонсирует выход тизер-трейлера к ожидаемому фильму «Супермен». Премьера состоится 20 декабря.





Сюжет картины рассказывает о Кал-Эле, репортере из Метрополиса, который отправляется в путешествие, чтобы найти гармонию между своим криптонским наследием и человеческим воспитанием, представленным его альтер эго Кларком Кентом.





Главную роль в фильме исполнил Дэвид Коренсвет, а Рэйчел Броснахан сыграла Лоис Лейн. Николас Холт воплотил образ злодея Лекса Лютора. Полноценный тизер-трейлер зрители смогут увидеть уже завтра в 17:00. По неофициальной информации, бюджет ленты превышает 300 миллионов долларов.









Фото: YouTube