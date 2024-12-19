Карл III посвятил режиссера Нолана в рыцари

Режиссер Кристофер Нолан, известный по фильму «Оппенгеймер» и другим успешным проектам, стал рыцарем. Это событие произошло на церемонии в Букингемском дворце, где король Великобритании Карл III выразил свою симпатию к работе Нолана.





По словам режиссера, монарх отметил, что ему понравился фильм «Оппенгеймер». Король выразил надежду, что это станет стимулом для дальнейшего творческого роста Нолана.





Супруга режиссера, продюсер Эмма Томас, также получила титул леди. Она призналась, что не ожидала такой чести. По словам Томас, для нее особенно важно разделить этот момент с супругом.









Фото: YouTube