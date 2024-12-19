В «Лендоке» состоялась премьера документального фильма о ленинградском скейтбординге

В открытой киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге прошла премьера первого документального фильма о ленинградском скейтбордистском движении под названием «Спасибо, скейтбординг». Режиссер картины Евгений Попов сообщил ТАСС, что фильм посвящен «динозаврам» отечественного скейтбординга и проводит параллели с современными реалиями, когда скейтбординг уже не воспринимается как нечто экстраординарное.





По словам Попова, фильм охватывает историю развития скейтбординга в Ленинграде и Санкт-Петербурге, начиная с его зарождения. Режиссер отметил, что в картине рассказывается о первых представителях этого движения, их усилиях по созданию скейтбордов и первых скейтпарков. Он также упомянул о первых фестивалях, которые проходили в Ленинграде, и участии американских скейтбордистов в соревнованиях.





Попов выделил две основные части фильма: первая часть отражает историю скейтбординга в Ленинграде и Петербурге, когда этот вид спорта не воспринимался всерьез. Вторая часть демонстрирует результаты борьбы за признание скейтбординга. Режиссер подчеркнул, что осознание важности взаимодействия с местными жителями и властями пришло не сразу. Так, один из первых скейтпарков, созданный энтузиастами на углу улиц Энгельса и Луначарского, вскоре был разрушен.





Автор идеи и один из создателей фильма Павел Трифонов поделился личным опытом. Он рассказал о том, как в юности попробовал покататься на скейтборде у БКЗ «Октябрьский», после чего это занятие стало важной частью его жизни на протяжении 37 лет. Трифонов отметил, что скейтбординг прошел путь от статуса изгоя до включения в программу Олимпийских игр, став одной из самых длительных и влиятельных субкультур в России.









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