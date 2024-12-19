Открыт прием заявок на IV Международный кинофестиваль «День Победы»

Прием заявок на IV Международный кинофестиваль «День Победы» начинается 19 декабря. Кинофестиваль пройдет с 13 по 18 апреля 2025 года в Москве и Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба фестиваля.





Организатором мероприятия выступает компания ООО «Контраст», сотрудничающая с Союзом кинематографистов России и Московским областным отделением СК РФ. Цели кинофестиваля заключаются в том, чтобы подчеркнуть значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне и противостоять фальсификации исторических событий. Основная задача фестиваля — содействие в продвижении творческих работ советских, российских и зарубежных кинематографистов, создававших и продолжающих снимать фильмы на данную тематику.





К конкурсному отбору принимают короткометражные документальные и игровые фильмы, посвященные Великой Отечественной войне, а также документальные ленты о событиях в Донбассе. Кроме того, специальная номинация включает музыкальные видеоклипы военно-патриотической направленности. Прием заявок продлится до 31 января 2025 года.









Фото: Pixabay.com