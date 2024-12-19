Открыт прием заявок на IV Международный кинофестиваль «День Победы»

19.12.2024

Открыт прием заявок на IV Международный кинофестиваль «День Победы»
Прием заявок на IV Международный кинофестиваль «День Победы» начинается 19 декабря. Кинофестиваль пройдет с 13 по 18 апреля 2025 года в Москве и Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба фестиваля.

Организатором мероприятия выступает компания ООО «Контраст», сотрудничающая с Союзом кинематографистов России и Московским областным отделением СК РФ. Цели кинофестиваля заключаются в том, чтобы подчеркнуть значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне и противостоять фальсификации исторических событий. Основная задача фестиваля — содействие в продвижении творческих работ советских, российских и зарубежных кинематографистов, создававших и продолжающих снимать фильмы на данную тематику.

К конкурсному отбору принимают короткометражные документальные и игровые фильмы, посвященные Великой Отечественной войне, а также документальные ленты о событиях в Донбассе. Кроме того, специальная номинация включает музыкальные видеоклипы военно-патриотической направленности. Прием заявок продлится до 31 января 2025 года.


Фото: Pixabay.com