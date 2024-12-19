Правоохранители провели обыски в офисе музыкального издательства «Джем»

Правоохранительные органы провели обыски в офисах музыкального издательства «Джем» и ООО «Компания Топ 7», которые имеют связь с известным музыкальным рейдером Андреем Черкасовым. Оба юридических лица находятся по одному адресу. Очевидцы сообщили о служебных действиях полиции на месте.





По предварительной информации, полицейские искали документы и предметы, которые могли быть использованы для совершения самоуправства, что подпадает под действие части 1 статьи 330 УК РФ. На момент обысков в офисе находилась супруга Черкасова — Юлия Палийчук. На ее имя зарегистрирована «Компания Топ 7».





Проверка, предположительно, имеет отношение к письму лидера популярной группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, адресованному главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В своем обращении музыкант указал, что он и его коллега Алексей Потехин признаны потерпевшими по уголовному делу о самоуправстве, которое сейчас расследует московская полиция. Музыканты указывают на факт составления подложных документов, якобы подтверждающих права на фонограммы их группы.





Андрей Черкасов известен тем, что пытается парализовать деятельность интернет-платформ, подавая многочисленные иски о нарушении авторских прав на произведения группы «Руки Вверх!», а также других коллективов, таких как «Комбинация», «Мираж» и «Кармен». В частности, ему удалось добиться предварительной блокировки байопика о «Руки Вверх!» через Московский городской суд. Стоит отметить, что на фоне возбужденного уголовного дела, Черкасов подал иск не от своего основного бизнеса «Джем», а от вновь созданного юридического лица «Компания Топ 7», зарегистрированного на имя его жены Юлии Палийчук.









Фото: Игорь Иванко / АГН Москва