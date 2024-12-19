В Москве начал работать обновленный кинотеатр «Юность»

Кинотеатр «Юность» на северо-западе Москвы начал свою работу после масштабной реконструкции. Об этом ТАСС сообщили представители пресс-службы «Москино».





Кинотеатр преобразился в современное культурное пространство, предлагая зрителям уютное фойе и два комфортабельных зала с передовым техническим оснащением. В честь открытия состоялся бесплатный показ культового фильма «Карнавальная ночь», который выбрали не случайно, так как картина вышла на экраны в год запуска кинотеатра, символизируя преемственность традиций и обновление.





Посетителей встречает просторное фойе с панорамными окнами и кафе, где можно пообщаться и отдохнуть. Программа кинотеатра ориентирована на широкий круг зрителей: здесь можно увидеть как российские фильмы, так и зарубежные картины на языке оригинала с субтитрами, а также анимационные проекты, ретроспективы и артхаусное кино. Кинотеатр продолжит традиции киноклубов, предлагая возможность обсуждать фильмы с кинокритиками и создателями.





В обновленной «Юности» разместились два компактных зала на 37 и 31 место. Каждое помещение оснащено лазерными проекторами, которые обеспечивают высокое качество изображения. Звуковая система Dolby Digital 5.1 создает эффект полного погружения. Один из залов также поддерживает показ фильмов с пленки 35 мм. В дополнение в кинотеатре предусмотрены специальные места для людей с ограниченными возможностями и система вызова персонала.





Значительные модернизации коснулись систем водо- и электроснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Архитектурная подсветка и звукоизоляция кинозалов также изменились, а двери и окна в помещениях были заменены на новые.









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