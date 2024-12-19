Государственный музей Пушкина пригласил детей и родителей на новогодний праздник

В преддверии сезона 2024/2025 Государственный музей А. С. Пушкина анонсировал новое праздничное семейное мероприятие. Дети и их родители смогут насладиться музыкальным представлением, основанным на знаменитой «Сказке о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина. Эта классическая история, любимая детьми на протяжении двух столетий, вновь оживет на сцене.





В ходе спектакля зрители встретятся с ключевыми персонажами произведения — добрым стариком, его сварливой женой и волшебной золотой рыбкой. Организаторы уверяют, что новогодняя сказка затронет важные человеческие ценности, такие как преобладание добра над жадностью, терпение и его пределы, а также предостережение о том, как алчность может привести к потере всего.





Интерактивная программа позволит участникам узнать о происхождении поговорки «остаться у разбитого корыта», которая вошла в русскую культуру благодаря этой сказке. Гости смогут посетить различные исторические локации: ветхую землянку, крестьянскую избу и царские палаты. Также они познакомятся с терминами, такими как «невод» и «парчовая кичка», и даже сыграют с Синим морем, которое также является живым героем сказки.





В завершение праздника под звуки старинной музыки вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами гости зажгут огоньки на огромной живой ели, будут танцевать вальс и польку, а также загадают желания.









Фото: Предоставлено пресс-службой Государственного музея А. С. Пушкина



