Путин объяснил, что в России важнее культуры

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции, посвященной итогам года, назвал людей самым главным в стране. Мероприятие прошло в Гостином Дворе в четверг, 19 декабря.





Глава государства объяснил, что главнее культуры. По его словам, история, культура, обычаи и традиции — это все Россия.





«Но все-таки самое главное — это люди», — подчеркнул президент.





Пресс-конференция Путина прошла одновременно с прямой линией. В рамках события российские и иностранные представители СМИ задавали главе государства вопросы. Также президент отвечал на сообщения жителей разных регионов страны. Общение Путина с журналистами и россиянами продлилось более четырех часов.









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