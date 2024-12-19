В Москве подвели итоги 8 сезона литературной премии «Буламаргъ»

В столице России состоялась церемония награждения лауреатов Международной литературной премии «Буламаргъ». Восьмой сезон мероприятия прошел в рамках приема, организованного посольством Республики Южная Осетия в России, приуроченного к 165-летнему юбилею поэта Коста Хетагурова.





Во время церемонии представители различных государственных структур выразили свои поздравления. В частности, приветственные послания зачитали президент Южной Осетии Алан Гаглоев, глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло, директор департамента печати Министерства иностранных дел России, официальный представитель ведомства Мария Захарова, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. На сцену для приветственного слова вышел председатель правления Союза писателей России Николай Иванов.





Дипломом I степени наградили Григорию Мамииеву, заместителю министра культуры Южной Осетии, за его вклад в развитие осетинского языка и создание произведений в жанре осетинской национальной поэзии. Диплом II степени получила Диана Салбиева, главный редактор детского литературно-художественного журнала «Ногдзау», за сборник «Дианины сказки». Третье место присудили Игорю Пухаеву за его значимый вклад в осетинскую поэзию, а специальный диплом в номинации для авторов на русском языке вручили Артуру Хугаеву за цикл современных проз.





В завершение мероприятия представили выставку работ Народного художника Южной Осетии, заслуженного художника РСО-Алания и России, академика РАХ, кавалера Ордена «Уацамонгæ» и Героя Осетии Ушанга Козаева.









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