В Белоруссии снимут фильм о погибших под Барановичами летчиках

В Белоруссии начата подготовка к созданию художественного фильма, который увековечит подвиг военных летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко. Эти смелые пилоты в 2021 году геройски предотвратили катастрофу, выведя неисправный самолет от жилых районов, что стоило им жизни. Эта информация поступила из Министерства обороны республики.





Представители ведомства сообщили о разработке сценария для будущего фильма под названием «Одно на двоих». Сценарист и режиссеры наметили съемки на 2025 год. Решение о создании проекта принято на последнем заседании совета по развитию кинематографии, прошедшем на киностудии «Беларусьфильм». Участие в обсуждении принял также полковник Алексей Тицкий, представляющий управление информации Министерства обороны Белоруссии.





Трагические события произошли в мае 2021 года, когда в районе Барановичей во время тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Як-130. Экипаж обнаружил техническую неисправность и действовал быстро, стремясь увести самолет от населенных пунктов. После уверенности в отсутствии угрозы для людей на земле, пилоты катапультировались, но не смогли спастись из-за недостаточной высоты. По информации оборонного ведомства, других жертв и разрушений в результате инцидента не произошло.





Позже, в знак признания их мужества, президент Александр Лукашенко посмертно присвоил Ничипорчику и Куконенко звание Героя Белоруссии.









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