Власти Коми продолжат модернизацию кинозалов

Власти Республики Коми продолжат модернизацию кинозалов в населенных пунктах региона, включая малочисленные, передает пресс-служба главы региона.



Отмечается, что в ряде муниципалитетов, таких как Усинск, Сыктывдинский, Удорский, Усть-Цилемский районы и частично Воркута, до сих пор отсутствуют современные кинозалы.



На прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал обратить внимание на подпрограмму оснащения кинозалами небольших населенных пунктов в Арктике.





«Правительство Республики Коми продолжит работу по модернизации кинозалов в регионах», — заявили в пресс-службе.





По информации министерства культуры региона, в республике функционируют 6 крупных частных кинотеатров и 13 муниципальных, модернизированных в рамках нацпроекта «Культура» и программы Фонда кино.





19 декабря состоится открытие 14-го муниципального кинотеатра в Корткеросе. Также в 2024 году откроется кинозал в поселке Койдин с населением менее 1,5 тысячи человек.









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