В Музее Победы пройдет презентация книги о Ржевской битве

В Музее Победы 21 декабря состоится презентация первого тома книги «Ржев 41/42. От «Тайфуна» до «Зейдлица».





Издание представит коллектив авторов, включая руководителя проекта «Я помню» и члена Ученого совета Музея Победы Антона Драбкина, сообщает пресс-служба музея.





Книга создана командой историков, которая ранее выпустила работы «Ржев 1942. Первый летний успех» и «Ржев 42/43. От «Марса» до «Бюффеля». Это двухтомное исследование охватывает события битвы за Ржев и Ржевский выступ с конца 1941-го до середины 1942 года.





Материалы книги основаны на оперативных документах, мемуарах, дневниках участников боев и современных исследованиях. Издание предлагает глубокий анализ одной из самых масштабных и кровопролитных кампаний Великой Отечественной войны.





В рамках презентации состоится автограф-сессия, выступления авторов и презентация новых проектов фонда. Участники также смогут бесплатно посетить экскурсию по экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа».









Фото: пресс-служба Музея Победы