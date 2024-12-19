В Петербурге пройдут первые масштабные гастроли московского театра «Шалом»

В феврале 2025 года в Санкт-Петербурге пройдут первые масштабные гастроли московского театра «Шалом».





Четыре спектакля, включая две премьеры, будут показаны на Новой сцене Александринского театра. Это первый крупный гастрольный тур еврейского театра в Санкт-Петербурге после обновления коллектива в 2021 году, сообщили организаторы.





Гастроли организованы совместно с Александринским театром и компанией «Афиша». Художественный руководитель Александринки Никита Кобелев отметил значимость сотрудничества.





«Мы рады возможности показать на нашей Новой сцене спектакли московского театра „Шалом“. Петербуржцы познакомятся с новым лицом этого театра, с тем, каким он стал под художественным руководством Олега Липовецкого. Новая сцена создавалась как площадка для экспериментов, и для нас по-прежнему важно демонстрировать здесь, каким разным может быть современный театр», — сказал Никита Кобелев.





Гастроли в Санкт-Петербурге — часть стратегии компании «Афиша» по знакомству петербургской публики с лучшими театрами Москвы. Илья Альтшулер, генеральный директор компании, выразил уверенность, что спектакли театра станут запоминающимся событием в культурной жизни города.



В программу войдут постановки «Жирная Люба», «Исход», «Моня Цацкес — знаменосец», «Поезд жизни».





Фото: Лана Павлова/предоставлено организатором