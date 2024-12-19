Фильм «Горыныч» с Александром Петровым выйдет в октябре 2025 года

Кинокомпания «Вольга» анонсировала выход в прокат фильма «Горыныч».





Картина выйдет в прокат 23 октября 2025 года. Главную роль в ленте исполнил Александр Петров.





В фильме также задействованы Сергей Маковецкий, Виктория Агалакова, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Дмитрий Куличков, Сергей Епишев, Нина Усатова, Александр Робак и другие.





Создатели отметили, что «Горыныч» представляет собой сказочный блокбастер, который расскажет зрителям захватывающую историю.





Продюсерами картины выступили Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Александр Горохов.





Съемки «Горыныча» проходили в различных локациях России, включая Санкт-Петербург, Москву, Ленинградскую область и Тобольск.









Фото: пресс-служба кинокомпании "Вольга"