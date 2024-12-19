Путин отметил важность гуманитарной составляющей отношений России и Китая

Президент России Владимир Путин отметил важность гуманитарной составляющей российско-китайских отношений.



Во время прямой линии президент отметил, что перекрестные Годы культуры и Годы молодежных обменов являются базой для развития экономических связей и политического взаимодействия.



«Очень важной составляющей, на мой взгляд, является гуманитарная часть. Вот мы постоянно проводим перекрестные Годы — Год культуры, Год молодежных обменов, и того, и другого. Это все очень важно для конкретных людей. Это база для развития экономических связей и политического взаимодействия», — сказал российский лидер.



Министр культуры России Ольга Любимова напомнила, что в этом году при поддержке Минкультуры прошло уже 130 различных мероприятий.



«В плане Годов всего 233 мероприятия, и он продолжает пополняться», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.









Фото: кадр видео