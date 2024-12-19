Суд в Москве признал фейком информацию о донатах главы Bidspirit для ВСУ

19.12.2024
В Москве суд признал несоответствующими действительности публикации украинского интернет-портала «Коротко про» о том, что глава аукционной платформы Bidspirit Александр Киселевский финансирует ВСУ, передает
«Культуромания».
Материал «Хороший русский» вышел на украинском сайте 14 июня 2024 года. В публикации говорилось о том, что Киселевский «донатит ВСУ для избежания санкций и возможности работать с цивилизованным миром».
Информацию, указанную в материале, суд признал несоответствующей действительности. Установлено, что Киселевский «никогда и ни в какой форме не оказывал финансовой помощи Вооруженным силам Украины и украинской армии, в том числе в виде „донатов“».
Решением суда с владельца украинского медиа должны взыскать один рубль компенсации морального вреда. Символическая сумма ущерба значится в иске в силу сложившихся отношений между Россией и Украиной, указано в публикации.
Фото: Pixabay.com