Суд в Москве признал фейком информацию о донатах главы Bidspirit для ВСУ

19.12.2024

Суд в Москве признал фейком информацию о донатах главы Bidspirit для ВСУ
В Москве суд признал несоответствующими действительности публикации украинского интернет-портала «Коротко про» о том, что глава аукционной платформы Bidspirit Александр Киселевский финансирует ВСУ, передает «Культуромания».

Материал «Хороший русский» вышел на украинском сайте 14 июня 2024 года. В публикации говорилось о том, что Киселевский «донатит ВСУ для избежания санкций и возможности работать с цивилизованным миром».

Информацию, указанную в материале, суд признал несоответствующей действительности. Установлено, что Киселевский «никогда и ни в какой форме не оказывал финансовой помощи Вооруженным силам Украины и украинской армии, в том числе в виде „донатов“».

Решением суда с владельца украинского медиа должны взыскать один рубль компенсации морального вреда. Символическая сумма ущерба значится в иске в силу сложившихся отношений между Россией и Украиной, указано в публикации.


Фото: Pixabay.com