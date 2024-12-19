В Русском музее открылась выставка работ Андрея Васнецова

В зале № 82 корпуса Бенуа Русского музея начала работу выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Андрея Владимировича Васнецова (1924–2009).





Камерная экспозиция включает шесть живописных работ из коллекции музея и представляет произведения одного из основоположников «сурового стиля» — художественного направления, характеризующегося лаконичностью и монументальностью.





В музее рассказали, что Андрей Васнецов, родившийся в семье известного художника Виктора Васнецова, с детства был окружен атмосферой творчества. Его дед, Виктор Васнецов, прославился как мастер русского фольклора, создав знаменитые полотна на темы народных сказок и былин. Отец, Владимир Васнецов, был профессором МГУ и оказал значительное влияние на формирование таланта сына. Во время Великой Отечественной войны Андрей Васнецов участвовал в боях, пройдя путь от Орла до Кёнигсберга. Он был награжден орденами и медалями, а войну закончил в звании сержанта. После войны Васнецов продолжил обучение в Московском институте прикладного и декоративного искусства, где его наставниками были такие мастера, как Александр Дейнека, Андрей Гончаров и Павел Соколов-Скаля. Он стал одним из основателей «сурового стиля», который отличался простотой, лаконичностью и монументальностью.



Творчество Андрея Васнецова представлено в коллекциях Русского музея, Третьяковской галереи и музея-заповедника «Абрамцево». Его монументальные работы можно увидеть в различных городах России и за рубежом.



Васнецов был не только художником, но и педагогом, действительным членом Российской академии художеств и лауреатом государственных премий. Он возглавлял Союз художников СССР с 1988 по 1992 год и с 1998 года был членом Президиума Российской академии художеств.



Выставка Андрея Васнецова в корпусе Бенуа Русского музея предоставляет возможность познакомиться с творчеством выдающегося художника, представителя знаменитой династии Васнецовых.





Продлится выставка до 20 января 2025 года.









Фото: пресс-служба Русского музея