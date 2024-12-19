Посол: реализовано более половины мероприятий Годов культуры России и Китая

Посол России в Китае Игорь Моргулов рассказал о результатах первого года реализации проекта перекрестных Годов культуры России и Китая (2024–2025), передает ТАСС.





По словам Моргулова, уже в этом году было реализовано более половины мероприятий российского плана. Среди них — гастроли известных балетных трупп, театральных коллективов, оркестров и ансамблей. Концерты прошли с большим успехом, и китайские зрители смогли увидеть как полюбившихся исполнителей, так и новые таланты.





Посол также подчеркнул динамичное развитие межмузейных обменов. Выставки из ведущих российских музеев, таких как Третьяковская галерея и Музеи Московского Кремля, вызвали большой интерес у китайской публики. В городах Янчжоу и Ханчжоу также прошли экспозиции Государственного Русского музея.





Моргулов напомнил о традиции проведения совместных фестивалей культуры. В 2024 году в Пекине и Шанхае состоялись концерты Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной и Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка».





Завершением культурной программы года стали концерты «Ночь мастеров» в Гонконге. Местные жители тепло приняли выступления всемирно известных музыкантов Юрия Башмета, Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова и Ольги Перетятько. Исполнители в мае 2024 года открыли череду мероприятий перекрестных Годов культуры у Великой Китайской стены в Пекине.