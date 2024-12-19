Путин рассказал, что смотрит экранизации сказок и былин

Президент России Владимир Путин смотрит с внуками экранизации сказок и былин.



Об этом глава государства рассказал в ходе прямой линии и пресс-конференции.



«С учетом такого объединяющего подъема общества, <...> конечно, очень важно и историческое [кино], наши сказки, былины <...> возрождаются. Я и сам иногда смотрю с удовольствием со своими близкими малышами», — сказал Путин.



Российский лидер добавил, что уход иностранных производителей подтолкнул отечественные компании к развитию.



«От нас там многие уходят производители, и дай Бог им здоровья. Это толкает наше собственное производство, в том числе и кинопроизводство. Это правда», — добавил президент.





Фото: пресс-служба Кремля