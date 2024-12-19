Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Анастасию Вертинскую

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Анастасию Вертинскую.



Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.



«Вас, выдающуюся актрису, обладающую многогранным талантом, невероятной красотой, грацией и утонченностью, по праву считают легендой театра и кино. Ваш большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства по достоинству отмечен высокими наградами», — указано в сообщении.



Глава кабмина отметил, что особого уважения заслуживает активная общественная деятельность Вертинской, ее многолетняя работа по сохранению творческого наследия отца — Александра Вертинского.



«От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия», — говорится в телеграмме.



В четверг, 19 декабря, Анастасия Вертинская отмечает 80-летний юбилей.









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