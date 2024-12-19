В Москве завершились съемки второго сезона сериала «Инспектор Гаврилов».



Хитовая комедия о харизматичном воре, который выдает себя за начальника провинциального ОМВД, выйдет в онлайн-кинотеатре Start и на телеканале СТС.



В новом сезоне бывший преступник Саша Медный (Виктор Добронравов) продолжает выдавать себя за начальника ОМВД Гаврилова в небольшом городке Усть-Шахтинск. Однако его спокойная жизнь оказывается под угрозой, когда становится известно о гибели настоящего Гаврилова. За дело берется следователь из Москвы — Кристина Сломнюк (Виктория Заболотная).



Премьера нового сезона комедии состоится в январе 2025 года.





Фото: Start/СТС