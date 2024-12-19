Ольга Любимова побывала на премьере фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Министр культуры России Ольга Любимова поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».



Премьера картины прошла накануне в московском кинотеатре «Октябрь».



«С огромной радостью вместе с другими гостями очутилась в сказочном мире, который создала для нас суперкоманда во главе с режиссером Игорем Волошиным. Проект продюсировали Петр Ануров, Леонид Верещагин, Никита Михалков, Александр Жаров, Александр Горохов и Вадим Верещагин. Фильм создан при поддержке Фонда кино», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры рассказала, что сюжет фильма основан на одноименной повести Александра Волкова. В фильме роли сыграли Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Светлана Ходченкова и другие.



«Еще недавно в кинотеатрах практически не было российских картин для семейной аудитории. И вот мы видим настоящий бум кино доброго, семейного, снятого по нашим самым любимым детским книгам. Уверена, поход в кино на „Волшебника Изумрудного города“ станет прекрасным новогодним подарком для всех нас», — сказала Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova