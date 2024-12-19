Московский государственный симфонический оркестр представит в Красноярске новогоднюю программу

Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина представит новогоднюю программу в Красноярске.



Концерт пройдет 25 декабря в Малом концертном зале им. И. В. Шпиллера при поддержке Министерства культуры РФ и ФГБУК «Росконцерт» в рамках проекта «Цикл новогодних концертов и театральных показов», передает пресс-служба Красноярской филармонии.



Столичные музыканты подготовили для красноярских зрителей Концерт для скрипки с оркестром Петра Ильича Чайковского. Солист — Андрей Баранов. Во втором отделении оркестр исполнит Сюиту из балета «Щелкунчик». В программе прозвучат такие известные номера, как танец феи Драже, Трепак, арабский танец «Кофе» и китайский танец «Чай».





Московский государственный симфонический оркестр регулярно выступает в лучших залах страны и за рубежом, представляя разнообразные программы для широкой аудитории, отметили организаторы. Коллектив активно гастролирует по России, Европе и Азии, участвует в международных фестивалях и сотрудничает с известными артистами. Среди недавних значимых событий — выступления на крупнейших площадках мира, гастроли по городам России, Европы и Азии, а также участие в последнем концертном туре оперной дивы Монтсеррат Кабалье. В декабре 2019 года оркестр впервые выступил на сцене Берлинской филармонии, что стало важным событием в его творческой биографии.









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии