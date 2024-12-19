В Новосибирске откроется выставка аристократической роскоши «Воспитание вкуса»

В Новосибирске впервые откроется выставка экспонатов из государственного музея-заповедника «Архангельское».





Экспозиция «Воспитание вкуса» будет представлена в главном здании краеведческого музея и посвящена предметам роскоши, принадлежавшим князьям Юсуповым.





Проект демонстрирует изысканный мир искусства и аристократической роскоши, рассказали организаторы.





В экспозиции представлено около 100 уникальных экспонатов, включая живопись, графику, скульптуру, мебель, фарфор, книги и декоративные пушки. Среди них работы известных мастеров XVIII и XVII веков, таких как Джузеппе Валериани, Пьер Саломон Доманшен и Шарль Альфонс Дюфренуа, а также учебные рисунки и произведения неизвестных крепостных художников.





Выставка также включает образцы китайской и японской керамики, европейские изделия из стекла, фарфора, фаянса и дерева, которые являются репликами китайских оригиналов из собраний музея-заповедника «Архангельское» и Новосибирского краеведческого музея. Часть экспонатов будет представлена публике впервые. В день открытия состоится экскурсия для посетителей.









Фото: пресс-служба Новосибирского краеведческого музея