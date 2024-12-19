В Петербурге пройдет концерт памяти маэстро Мариса Янсонса

В рамках XXIV Международного зимнего фестиваля «Площадь искусств» состоится концерт, посвященный памяти выдающегося дирижера Мариса Янсонса.





Маэстро долгие годы был связан с Петербургской филармонией, рассказали в учреждении. Пять лет назад в зале филармонии прошло прощание с дирижером.





В четверг, 19 декабря, прозвучит Третья симфония Густава Малера. Выбор этого произведения не случаен: музыка Малера имела огромное значение для Мариса Янсонса, отметили организаторы.





Симфонию исполнит Заслуженный коллектив России — академический симфонический оркестр филармонии под управлением Александра Сладковского, художественного руководителя Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан. В качестве солистки выступит обладательница премии Grammy Ольга Бородина.





В концерте также примут участие Хоровая коллегия Санкт-Петербурга и Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга.



В память о Марисе Янсонсе в «Золотой книге» Петербургской филармонии осталась запись: «С этим восхитительным залом связана вся моя жизнь, в которой ему принадлежит особое место. Он стал моим вторым домом, подарив мне прекрасную музыку, интересные встречи и радость дирижирования».





Фото: пресс-служба Петербургской филармонии















