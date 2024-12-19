Фестиваль российского кино завершает сезон в Дубае

В Дубае завершает сезон фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры России.





С 19 по 21 декабря в кинотеатре Roxy Cinemas Dubai проходят бесплатные показы пяти популярных российских фильмов.

В программе фестиваля: семейная сказка и кинохит 2023 года — «Чебурашка», фантастический фильм «Сто лет тому вперед» с лауреатом Каннского кинофестиваля Марком Эйдельштейном, первый в истории фильм, снятый в космосе, «Вызов» с Юлией Пересильд, музыкальное фэнтези «Бременские музыканты», новая спортивная драма «Триумф».





Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отметила растущую популярность российского кино в ОАЭ и других странах Аравийского полуострова.

«В широком кинопрокате ОАЭ и других стран Аравийского полуострова появляется все больше российских картин, местные онлайн-платформы и телеканалы приобретают как российские фильмы, так и сериалы, анимацию, а также документальное кино. Сам Дубай с его футуристичными локациями становился съемочной площадкой для ряда крупных российских проектов. Ждем всех на Фестивале российского кино!», — отметила министр культуры.





В ноябре 2024 года состоялся Дубайский международный рынок контента DICM 2024, где российские компании представили новые фильмы, сериалы и документальное кино международной аудитории. Был заключен ряд сделок.





В 2022 году в Дубае с успехом прошли показы анимационных фильмов «Финник», «Фиксики против кработов», «Чинк: хвостатый детектив», фантастического триллера «Спутник», балетной драмы «Большой» и комедии «Молодой человек».





Фестивали российского кино в 2024 году прошли в Кубе, Китае, Иране, Сербии, Индии, Франции, Лаосе, Вьетнаме, Никарагуа, Казахстане, Киргизии, Туркменистане, Белоруссии, Таджикистане и других странах.