В Москве пройдет благотворительный фестиваль «Звезда Рождества»

В Москве пройдет второй благотворительный фестиваль «Звезда Рождества».



Мероприятие стартует 19 декабря и завершится 22 января 2025 года. Фестиваль представит концерты и культурные мероприятия в различных локациях города.





В программе фестиваля — выступление Камерного оркестра Творческой мастерской Леонида Лундстрема с солистом Петром Лундстремом. Также состоится концерт Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением Дениса Лотоева. Гости услышат произведения русских композиторов, включая Чайковского, Римского-Корсакова и Бородина.





Мероприятия фестиваля пройдут в «Соборной палате», концертном зале «Зарядье», Доме кино, музее П.И. Чайковского, Третьяковской галерее, Музее имени Глинки, культурном центре «Дом» и ДК «Рассвет». В программу включены концерты, спектакли, мастер-классы, благотворительная ярмарка, вечерки, вертепные представления и выставка благотворительного плаката начала ХХ века.





Собранные средства будут направлены на поддержку благотворительных инициатив, включая Московский штаб помощи беженцам и Православную службу помощи «Милосердие».









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