В Великом Новгороде прошел Фестиваль имени Рахманинова

В Великом Новгороде состоялся первый Фестиваль имени Сергея Васильевича Рахманинова. Мероприятие организовал Росконцерт при поддержке Министерства культуры России и правительства Новгородской области с участием ОАУКИ «НОТКА».





Фестиваль открылся концертом под названием «Связь поколений», где выступили скрипач Павел Милюков, пианист Дмитрий Маслеев, а также юные музыканты Лев Бакиров и Лука Моромов. На сцене Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского также выступили лауреаты всероссийских и международных конкурсов.





В программе фестиваля прошел концерт «Техно-симфония. Новый взгляд на классику», в котором приняли участие техно-хор PALESTRINA и электронный дуэт MATTGENE. Все мероприятия сопровождались выступлениями оркестра Государственной академической симфонической капеллы России под руководством дирижеров Ивана Никифорчина, Антона Гришанина и Гаделя Абдурахманова.





Кроме того, в фойе филармонии открылась мультимедийная выставка «Ожившие полотна», посвященная жизни и творчеству Рахманинова, а также работам победителей Детского всероссийского конкурса «Весь Рахманинов».









Фото: Минкультуры России